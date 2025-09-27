0―4と敗れたバイエルン・ミュンヘン戦で座り込むブレーメンの菅原由勢＝26日、ミュンヘン（ロイター＝共同）サッカーのドイツ1部リーグで26日、ブレーメンの菅原由勢はアウェーのバイエルン・ミュンヘン戦にフル出場した。試合は0―4で敗れた。（共同）