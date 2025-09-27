歴史に残る超弩級の乱打戦を制したのは、運も味方につけた魔術師だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第1試合で、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が逆転で個人2連勝を飾った。道中にはライバルが役満・四暗刻、さらにはツモリ四暗刻の倍満をアガるという高打点の殴り合いを展開したが、勝負どころの親跳満一撃で逆転。試合後には「もうダメだとおもっていたところからのトップ」と安堵の表情を浮かべた。【映像】