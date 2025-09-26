「いったん喘息になると、気道が元に戻らなくなる」と聞いたことはありませんか？ それは「気道のリモデリング」のことを意味しているそうです。果たして、リモデリングとは？ 一体どのようなことなのか、田中クリニックの田中先生にメディカルドック編集部が聞きました。 監修医師：田中 佐和子（田中クリニック） 東京女子医科大学卒業。東京女子医科大学呼吸器内科医局にて臨床医を務めながら医学博士号を取得。東京女子