防犯対策に欠かせない「防犯グッズ」。各社からさまざま出ているが、わが家に必要なのは何で、どんな機能があるものだろうか。ホームセンターを訪ね、ベテラン店員に最新情報を聞いた。（取材・文・写真／フリーライター杉山正博）「これ使えない…」とならないために購入前に怠ってはいけないこと「防犯グッズを選ぶとき、失敗しないためにまず行ってほしいことが、家の状況確認です。これを怠ると、せっかく買ったのに使えない