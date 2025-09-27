■今週の相場ポイント 1.日経平均は5週続伸、4万5000円台で推移 2.日銀ETF売却の影響限定的、週明け大幅高 3.最高値更新続く、自民総裁選巡る財政期待も 4.オリオンビールがプライム上場、初値好調 5.週末は半導体株に売り、内需株はしっかり ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比309円(0.7％)高の4万5354円と、5週連続で上昇した。 今週は祝日があったため4日間のみの取