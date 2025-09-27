2025年9月25日、香港メディア・香港01は、大手格付け会社S＆Pグローバルが中国の銀行業界に「日本化」のリスクがあるとの見方を示したと報じた。記事は、S＆Pグローバルがこのほど発表した報告書の中で、中国の銀行業界が近年、実体経済を支えるために利ざやを犠牲にしてきた結果、収益性が悪化し、信用リスクの影響を受けやすくなっていると指摘したことを紹介した。そして、中国の銀行業界が利ざやを犠牲にせざるを得ない背景と