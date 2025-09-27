フランス領レユニオン島の伝統音楽「マロヤ」を、本場のアーティストから直接教わるワークショップ＝2025年8月、富山県南砺市インド洋に浮かぶフランス領レユニオン島の伝統音楽「マロヤ」を、本場のアーティストから直接教わるワークショップが8月、富山県南砺市で開かれた。受講生は歴史や背景も学びながら、練習の成果を同市の音楽フェスティバルで披露。「リズムが特徴的で楽しい」と好評で、今後も練習を続けるとしている。