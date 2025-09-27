抗日戦争勝利80年記念行事に出席した中国の習近平国家主席（前列右）とロシアのプーチン大統領（同左）＝3日、北京（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは26日、ロシア軍が中国軍の空挺部隊に対し、装備や訓練を提供することで合意したと報じた。専門家は、中国軍の台湾侵攻に向けた作戦能力につながるとみている。国際的なハッカー集団「ブラックムーン」が800ページに及ぶ文書を入手し、同紙が検証した