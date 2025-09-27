プロ野球セ・リーグは26日、各地で3試合が行われました。DeNAと巨人は2位の座をめぐり直接対決となる2連戦初戦に挑みました。初回、3位巨人が岡本和真選手のタイムリーで先制に成功するも、その裏に先発・山粼伊織投手が押し出し四球と犠牲フライで逆転を許します。その後、筒香嘉智選手の2点タイムリーで3点リードとされるも、負けられない巨人打線も反撃。5回に泉口友汰選手のタイムリーと岡本選手の2ランで試合を振り出し