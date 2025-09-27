サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズでは、プロ向けの動画撮影機能が強化され、iPhone 17 Proと本格的に競合すると報じられています。 ↑iPhoneには負けたくない。 サムスン情報サイトのSammyGuruによると、この情報は流出した次期OS「One UI 8.5」の解析から明らかになったそう。新たに「APV（Advanced Professional Video）」コーデックと「LUT（Look-Up Table）プロファイル」をサポートすると言います