【モデルプレス＝2025/09/27】9月29日から放送スタートする2025年後期連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか※土曜は一週間の振り返り）のヒロインを務める俳優の高石あかり（たかいし・あかり※「高」は正式には「はしごだか」／22）と、その夫役を務めるトミー・バストウ（とみー・ばすとう／34）にインタビュー。互いの素敵だと思う部分について、和やかな撮影時の裏話について教えてもらった。【Vol.2