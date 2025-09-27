全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、奈良県にある未完成の道“未成道”から歴史を紐解きました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】一度も使われなかった鉄道トンネルの遺構中止された計画の痕跡が残る国道168号の歴史とは【道との遭遇】 一度も使われなかった未成線の遺構 「奈良県五條市は、昔から交通の要衝」と道マニア。大阪を