ビー・エム・ダブリュー株式会社は、新型電気自動車「BMW iX」を発表し、全国の正規ディーラーで受注を開始した。 今回の一部改良により、BMW iX xDrive60は一充電走行距離がBMW最長の723kmを実現、MパフォーマンスモデルのBMW iX M70 xDriveは最大トルク1,015Nm（ローンチ・コントロール時1,100Nm）、0-100km/h加速3.8秒とBMW最強のパフォーマンスを誇る。デザインや装備も刷新