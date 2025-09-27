「水鶏系」や「昆布水つけ麺」を生み出してきた嶋粼順一さん。2025年9月25日、新横浜ラーメン博物館にオープンした「ロックンスリー」で店主を務める（筆者撮影）【画像】まさに至高の一杯だ…ラー博で提供される水鶏系醤油ラーメン「地鶏醤油」はこんな感じ9月25日、新横浜ラーメン博物館に「ロックンスリー」がオープンした。店主は、ラーメン業界に革新をもたらしてきた嶋粼順一さんだ。ロックンスリーの外観（筆者