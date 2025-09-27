昨年敗退した5人が競う自民党総裁選。盛り上がっているとはいいがたい（写真：アフロ）筆者は政治オタクであり、自民党総裁選挙のオールド・ファンである。古くは「三角大福」（1973）から、「安竹宮」（1987）、「軍人・凡人・変人」（1998）、「小泉劇場」（2001）、そしてアベノミクスの端緒となった2012年の総裁選など、いくつもの名勝負を堪能してきた。実際に自民党総裁選は、総選挙などよりよっぽど政策の転換点になってき