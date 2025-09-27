今年、ソロデビュー55周年を迎えた、松崎しげるさん。長年の友人であった西田敏行さんを亡くした松崎さんが、これまでの芸能生活や西田さんとの50年以上にわたる友情について、語ってくれました。【写真を見る】【松崎しげる】親友・西田敏行を語る「寂しい。めちゃめちゃ寂しいんですよ」デビュー秘話も【前編】松崎さんは、今年ソロデビュー55周年を迎え、この長い年月を振り返り、「数字だけのことになっちゃってて、昨日が今