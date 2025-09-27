中井駅前通り（筆者撮影）【画像18枚】林芙美子、赤塚不二夫が愛した街・中井。一見地味だが、情緒が残る街だこの連載では、一般的な「住みたい街ランキング」には登場しないけれど、住み心地は抜群と思われる街をターゲットに定め、実際に歩き、住む人の声と、各種データを集めてリポート。定番の「住みたい街」にはない「住むと、ちょっといい街」の魅力を掘り起こしていく。今回歩いたのは東京都新宿区の中井。西武新宿線と都営