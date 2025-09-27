8戦目にして初の世界戦に挑む天心(C)産経新聞社井上尚弥が「（拓真が）絶対に勝つ」と望んだ試合「自分の幽霊を見せたい」「格闘技でやってきた全てを使って、井上拓真という男にぶつかっていきたい」「あと2か月間、どれだけの日々を一生懸命、毎日をやりきれるか」“名言”のオンパレードだった。【動画】圧巻のTKO勝ち！那須川天心が見せた猛ラッシュの映像ボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）は、同級2位で