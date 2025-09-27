2014年に結婚し、2017年に第一子を出産した元テレビ東京の松丸友紀さん。現在はフリーアナウンサーとして仕事に子育てに活躍していますが、産後から５年ほど尿もれに悩み、仕事に集中できなかった時期があったそうで ── 。（全2回中の1回） 【写真】尿漏れに悩みながらも1児の母として奮闘した松丸さんのプライベート大公開（全20枚） 「よし、やろう！」と仕事で力んだ瞬間に 産後はしばらく尿