【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比28銭円高ドル安の1ドル＝149円47〜57銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1694〜1704ドル、174円90銭〜175円00銭。前日まで円安ドル高が加速した反動で、当面の利益確定や週末を控えた持ち高調整のドル売り円買い注文が優勢だった。