この漫画は、著者・永吉(@eikiccy)さんがかつての職場でカスハラ被害を経験し、常連客の仲裁により事態が収束するまでを描いています。接客業に従事していると、すてきなできごとに出合うこともありますが、逆にとても理不尽なできごとに遭う場合もありますよね。今では消費者からの理不尽な要求について「カスハラ」という言葉が浸透してきましたが、それでも現場で横暴な言動を投げられれば心は疲弊してしまうのではないでしょう