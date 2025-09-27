この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、汁ﾊﾞﾆｱ(@akachan_to_boku)さんの投稿です。 結局すべて『宝物』になってしまうという不思議 「今月こそは厳選しよう」と心に決めて、いざ我が子の保育園の写真購入のページへアクセス。しかし気付くとカートの中には…！ Ⓒakachan_to_boku 保育園の写真、めちゃくちゃ厳選してるはずなのに毎月これ なんと、