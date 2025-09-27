アメリカ・カリフォルニア州の宝石店が9月22日、約20人の覆面をした強盗団により襲撃された。【映像】覆面強盗団が続々と店内に…（実際の映像）映像には店に覆面姿の人たちが押し入り、みるみる増えていく様子が映っている。犯行グループは銃で威嚇したあと、店内のショーケースを次々に破壊。商品を奪って逃走。少なくとも1人が店の入り口に向けて発砲したが、けが人はいないということだ。地元警察は航空支援により逃走