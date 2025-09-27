22日に緊急入院し、帯状疱疹（ほうしん）の診断を受け、25日に2週間の休養を発表したフリーアナウンサー笠井信輔（62）が27日、ブログを更新。腫れ上がって開かなくなった右目の視力が「0・2まで落ちてしまいました」と明かした。また、異常を感じながら「仕事が大好きな私なので、どうしても自分にブレーキがかけられませんでした」と入院まで1週間以上、簡単な治療しかしなかったと説明。その結果、入院時は「目の奥も痛く味覚障