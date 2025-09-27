◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-3楽天(26日、楽天モバイルパーク)楽天・浅村栄斗選手がプロ野球史上49人目となる通算350二塁打を達成しました。浅村選手は初回、2アウト1塁で打席を迎えると、相手先発・上沢直之の2球目をはじき返し打球はセンター方向へ。フェンス直撃となるタイムリー2ベースを放ちました。本拠地開催のこの日、楽天ファンの前で通算350二塁打を達成したプロ17年目の浅村選手。今季は巨人・丸佳浩選手が9月1