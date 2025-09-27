スコットランドの名門セルティックは夏のマーケットで前田大然の移籍を認めなかった。選手は個人合意に達したものの、クラブに了承してもらえなかったと明かしている。この決断は双方にとって正解だったのか。移籍を志願していたことを明かしてから、前田の周囲は騒がしい。本人のモチベーションを疑問視する声は相次いでいる。ピッチで精彩を欠いていることも、憶測に拍車をかけた。前田のプレーに輝きが見られず、セルティ