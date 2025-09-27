陸上の女子５０００メートル日本記録保持者で、世界陸上にも出場した田中希実。リラックスした笑顔の撮影ショットを公開した。２６日にインスタグラムを更新。「世界陸上・デフリンピック」の東京都公式ＰＲアカウントの投稿を引用した。「笑ってくれると、なんだか嬉（うれ）しくなっちゃいますね」とつづられ、「＃世界陸上ロス＃のんロス＃この服かわい＃スタート前にサインを書いた刀印＃今日も地球のどこかで走っ