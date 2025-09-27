本日9月27日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園 3時間SP」。捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を、実に8年も前からボランティアでトリミングしてきた相葉雅紀。今回は、そんな相葉の保護犬トリミングに、5匹の犬を飼う愛犬家の氷川きよしが初登場！二人が洗う犬は、飼い主がいなくなり自宅に取り残されていたトイ・プードルと柴犬の2