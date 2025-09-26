JPeace¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥»¥Ã¥Æ¥ó¡ÊCETTEN¡Ë¡×¤¬µþÅÔ¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤ËÄÅÂ¼¹ÌÍ¤¤¬½¢Ç¤¡£ÄÅÂ¼¤¬³°Éô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ¥»¥Ã¥Æ¥ó¤ÈÄÅÂ¼¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À­¤ÎÄó¼¨¤ò»î¤ß¤¿¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¡£Î¾¼Ô¤Ïº£²ó¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä½¢Ç¤¤òÆ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¥Ö¥é¥ó