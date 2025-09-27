高齢女性から現金２００万円をだまし取ったとして、広島県警福山東署は２５日、広島県三次市の海上自衛官の男（２７）を詐欺の疑いで逮捕した。特殊詐欺グループで現金を受け取る「受け子」とみられ、容疑を認めているという。発表によると、男は何者かと共謀し、２３〜２４日に福山市内の女性（８２）方に複数回、息子になりすまして電話。「現金２００万円が至急必要。代わりに行く法律事務所の者に現金を渡して」などとうそ