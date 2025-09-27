巨人のＦ・グリフィン投手（３０）が来日最多の７勝目を狙い、２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）で先発する。２位との直接対決に向けて、登板前日は敵地で最終調整。「しっかり準備はしてきたし、楽しみにしている。大事な試合であっても、変に高ぶったりはよくない。いつもの試合通りの精神状態で入ることが大事」と冷静に腕をまくった。４回４失点で今季初黒星を喫した８月２日の同戦（東京Ｄ）後に右膝痛のため登録を抹消。これが