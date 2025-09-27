三度も四度も繰り返して観た回もある。決して朝ドラ好きでないのに、『あんぱん』は春から今週まで見飽きることがなかった。肝が据わってるんだ、中園ミホさんは。敗戦で目が覚めて、これからは平和の時代だと浮かれた人々のインチキを暴いていく。出征と悲劇。日中戦争下の、彼(ち)の地(ち)における殺戮と空腹を描き、前者では河合優実と石工職人、豪ちゃんの告白と戦死公報で多くの視聴者を号泣させた。戦闘よりも辛く死