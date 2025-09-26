GetPairrは、自動車の車内空間をエンタメステーションに変える多機能アダプター「GETPAIRR TV (Car TV Mate Pro Max)」を発売した。本製品は、HDMI入力、ワイヤレスCarPlay/Android Auto、有線ミラーリングといった機能を一台に集約し、長距離ドライブや車中泊、日常の移動時間をより快適にすることを目的としている。2025年9月17日から9月30日までの期間限定で、発売記念キャンペーンとして40%OFFで提供