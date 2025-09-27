2016年の日本シリーズは、日本ハムと広島が戦った。シリーズ開幕を3日後に控えた10月19日、日本ハムの中田翔は、広島市中区の実家での食事会にチームメイトを招く――。【画像】中田翔のバットがチームを蘇らせた ベストセラー『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』の著者、鈴木忠平氏の連載「No time for doubt ―大谷翔平と2016年のファイターズ―」第7回から一部紹介します。日本シリ