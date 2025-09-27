「ゲーム・オブ・スローンズ」や「ストレンジャー・シングス」など、海外配信ドラマ・シリーズが大ヒットとなり、世界中どこでもデジタル配信され日常の一部として存在する現在。これと比較すれば、カルト色強いテレビドラマが君臨した90年代は、非常にアナログ的でまるで遠い昔のように映る。まさにこの時代に思春期を過ごした主人公オーウェンと親友マディの人生を、30年近い年月をかけて追うのが『テレビの中に入りたい』だ。【