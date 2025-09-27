パ・リーグのルーキー野手が激しい新人王争いを繰り広げています。26日の試合では西武のドラフト2位・渡部聖弥選手が3回の第2打席で一時同点となるホームランを放ちました。これで今季102試合の出場で打率.254、101安打、11本塁打、38打点としています。楽天のドラフト1位・宗山塁選手はこの日4打数2安打の活躍。ここまで115試合の出場で107安打、3本塁打、25打点で打率は.264となりました。この日試合のなかったロッテのドラフト1