信州から“宇宙酒”の醸造に挑戦です。南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士・油井亀美也さんのISS＝国際宇宙ステーションの滞在に合わせ、佐久地域の酒造会社が宇宙で保管した酒米の種から酒造りをするプロジェクトを発表しました。佐久酒造組合大澤酒造 大澤実専務「佐久の地酒に宇宙でのロマンを込めた新たな佐久の宇宙酒として挑戦してまいります」26日、県酒造組合佐久支部が発表したのは宇宙との異色のコラボ企画。その名も