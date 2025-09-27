「ヤクルト１１−１広島」（２６日、神宮球場）屈辱的な敗戦にも光はあった。広島は１１失点の大敗を喫したが、若鯉は奮闘した。２３日から１軍に昇格したばかりの内田湘大内野手（２１）がプロ初長打を含むマルチ安打を記録し、佐藤啓介内野手（２４）はプロ初打点。佐々木泰内野手（２２）も連続試合安打を１４に伸ばし、新井貴浩監督（４８）は若手のギラついたプレーに目を細めた。大量ビハインドでも試合終了まで左翼席