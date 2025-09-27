カージナルス戦の七回に30号の満塁本塁打を放ち、雄たけびを上げるカブスの鈴木誠也＝26日、シカゴ（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【シカゴ共同】米大リーグは26日、各地で行われ、カブスの鈴木はシカゴでのカージナルス戦に「5番・右翼」で出場し、七回に30号満塁本塁打を放った。日本選手のシーズン30本塁打到達は松井秀喜、大谷翔平に次いで3人目。右打者では初めて。4打数1安打4打点で今季の打点も101まで伸ばした。