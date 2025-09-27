「ヤクルト１１−１広島」（２６日、神宮球場）広島が１１失点の大敗を喫し、３年ぶりにヤクルト戦負け越しが決まった。先発の床田が２回２／３を７失点で１２敗目。３年連続２桁勝利は絶望的となった。大卒新人の佐々木が１４試合連続安打。大卒２年目の佐藤啓はプロ初打点を記録した。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−床田が厳しい投球になった。「やっぱり真っすぐのキレがないから。変化球がいいとこ