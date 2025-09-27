キム・ヘソンにポストシーズン出場のチャンスは訪れるか(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月25日に、敵地チェイスフィールドで行われたダイヤモンドバックス戦に8-0で大勝。4年連続の地区優勝を決めた。先発登板した山本由伸が6回無失点7奪三振の力投で、今季12勝目。「1番・DH」で出場した大谷翔平は、4回一死三塁の第3打席で、自己最多に並ぶ54号2ランを右中間にあるプールに放り込んでみせた。【動画】大谷翔平も笑顔！