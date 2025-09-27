きょうは広い範囲で晴れるでしょう。ただ、九州や四国では雲が広がりやすく、特に九州では雨が降る所もありそうです。関東でも、午前中は雲が多くなりますが、徐々に雲が抜けて、午後は各地で日差しが届くでしょう。最高気温は、きのうより低い所がほとんどで、西日本や東日本は２８〜３０℃前後、北日本は２５℃前後の予想です。それでも、各地平年より気温が高く、東海から西を中心に30℃以上の真夏日となる所もあるでしょう。あ