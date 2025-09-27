スポーツ庁の室伏広治長官が26日、東京2025世界陸上日本代表選手団の表敬訪問を受け、選手たちにねぎらいの言葉を送りました。室伏長官は冒頭で、「女子20キロ競歩で銅メダルを獲得された藤井(菜々子)選手、男子110メートルハードルで堂々と5位入賞された村竹(ラシッド)選手、さらに男子400メートルや女子3000メートル障害など複数種目で日本新記録が誕生し、日本陸上界に新たな歴史が刻まれたと思います」と言葉を送りました。ま