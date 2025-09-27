大谷の登板試合を観戦ドジャース・大谷翔平投手のレギュラーシーズン最終登板を、大物OBが観戦していた。球団カメラマンのジョン・スーフー氏は、25日（日本時間26日）までにインスタグラムを更新。23日（同24日）の試合に訪れていたランディ・ジョンソン氏の写真を公開した。バックネット裏に腰かけていたのは、2メートル8センチの長身で“ビッグユニット”の異名をとるジョンソン氏。マリナーズやダイヤモンドバックスで活躍