新車49万円！ スズキの斬新「"ちいさい"軽自動車」に反響あり！軽自動車やコンパクトカーなど、小型車を得意とする自動車メーカーのスズキ。過去には、群を抜いて小さなクルマを販売していたこともありました。【画像】超カッコイイ！ これがスズキの斬新「"ちいさな"軽自動車」です！（17枚）一体どんなクルマだったのか、現在見られる評価とあわせて紹介します。