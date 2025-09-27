2児の母・おおえもんさんは、夫が在宅ワーク中心の仕事に転職したのを機に、移住を考えます。そして、2年間住んだ東京の一軒家を売却することに。しかし、家が売れるまでは、さまざまな苦労がありました…。自宅を売却するまでの紆余曲折の体験談、著者・おおえもん(@ooe.mon)さんが描く、『新築を2年で売って移住した話』をダイジェスト版でごらんください。 ©ooe.mon ©ooe.mon ©oo