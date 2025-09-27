³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿21Æü¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿Perfume¤¬¡¢22¡¦23Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë23Æü¤Ç¤ÏÁ´18¶Ê¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ»×¤¤Æþ¤ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¸ò¤¨