ゴルフで飛距離を伸ばすには「ヘッドスピードを上げることが大切」とよく言われます。しかし、ただ力任せに速く振っても思うような結果は得られません。なぜなら飛距離はヘッドスピードだけでなく、スイングの正確性やインパクト時のフェース角、ボールの打ち出し角度など多くの要素が関係しているからです。 本記事では、平均的なヘッドスピードと飛距離の目安、測定方法、さらにはプロが実践する