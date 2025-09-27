上野PARCO_yaの飲食フロア「口福回廊」にある、北陸・金沢発の人気回転寿司チェーン。こちらのお店では、新鮮な北陸直送の旬のネタはもちろん、職人仕込みの一品料理や創作寿司まで幅広く堪能できます。今回は本日の5点盛りや名物の太巻きなどのおすすめメニューを中心に、上質で満足感ある寿司体験を楽しんできました。 まさにこれが金沢の寿司の入口!人気No.1の5点盛りからスタート! 『金沢まいもん百万石握