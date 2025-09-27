上沢が粘り強く投げて自己最多タイの12勝目を挙げた。初回は3本の長短打を集められ2失点。二回にも1点を失うなど序盤は苦しんだ。それでも三回以降は尻上がりに調子を上げて味方の援護を待った。逆転してもらった七回はさらにギアを上げて2奪三振。「3点差をひっくり返してもらって次の回に失点したら流れも雰囲気も悪くなる。死ぬ気でいきました」と汗を拭った。